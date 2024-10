Forti piogge a Ischia, scuole chiuse a Forio

Ischia è stata colpita stamattina da un violento acquazzone che ha provocato disagi in alcune aree dell'isola ed anche la chiusura delle scuole in uno dei sei comuni: a Forio infatti è stata emanata una ordinanza sindacale che ha stabilito lo stop delle attività didattiche degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Allagamenti, esondazioni e difficoltà nella circolazione stradale si sono verificati nello stesso comune foriano ed in altre zone dell'isola ma, complessivamente, senza ulteriori conseguenze più gravi



