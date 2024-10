Sperona una moto della polizia, arrestato

Alla vista dei Nibbio dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio in vico Canale ai Cristallini, a Napoli, il conducente di uno scooter che arrivava a forte velocità ha tentato di eludere il controllo, accelerando e speronando anche una delle moto dei poliziotti: uno degli agenti è rimasto ferito, mentre l'investitore è stato bloccato e trovato in possesso di un involucro di marijuana. L'uomo, un 25enne napoletano, è stato arrestato per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.



