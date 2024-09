Torna a Salerno "Domeniche ad Arte"

Domenica 29 settembre 2024, alle ore 11, dopo la pausa estiva, riprende il ciclo di appuntamenti della terza edizione di "Domeniche ad Arte", la rassegna culturale, organizzata dalla Provincia di Salerno che anima la città con eventi gratuiti dedicati a musica, letteratura, arte e incontri con gli autori. Un'occasione per vivere la bellezza della cultura tra il Museo Archeologico Provinciale e la Pinacoteca Provinciale di Salerno e degustare i prodotti tipici delle aziende di Coldiretti Salerno. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. L'appuntamento di domenica è al Museo Archeologico Provinciale (via S. Benedetto 28). "After" è il titolo scelto che attinge al nuovo brano di Giusi Di Giuseppe. E sarà proprio la sassofonista salernitana, in dialogo con Concita De Luca, a raccontare la genesi del pezzo e a ripercorrere le strade musicali, tra parole e note, che hanno segnato il suo percorso artistico. Per questo primo appuntamento è stato immaginato come un gioco di "mirroring" tra due donne d'arte.

Gli spazi del Museo Archeologico ospiteranno i bozzetti e alcuni capi realizzati da Paola Bignardi, la fashion designer e imprenditrice, che ha realizzato anche diversi abiti per una affascinante Medea teatrale. Domenica 6 ottobre (ore 11), alle Pinacoteca Provinciale di via Mercanti c'è l'incontro "Giacomo Leopardi: l'avventura dell'Immaginazione". Un percorso alla scoperta dei maestri, delle città e degli amori del poeta dell'Infinito" a cura di Renaldo Fasanaro e la conduzione del giornalista Aniello Palumbo. Domenica 27 ottobre (ore 11) si torna al Museo Archeologico Provinciale con "Frammenti", altro affondo nella produzione musicale con l'ultimo lavoro di Max Maffia, la raccolta di brani da lui composti per progetti che ha seguito in questi anni anche per il teatro. I pezzi musicali saranno accompagnati dalle letture di Brunella Caputo. Domenica 24 novembre (ore 11), giorno della vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, alla Pinacoteca Provinciale, con "Don't Explain" Mario Maysse in dialogo con Concita De Luca racconterà delle musiciste che sono state vittime di violenza.



