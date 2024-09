Vende on line strumento musicale, ma paga i truffatori

Aveva messo in vendita su un sito on line per 500 euro uno strumento musicale, ma si è ritrovata a versare la stessa somma ai presunti acquirenti. L'ennesima vittima della truffa è stata una 40enne di Volturara Irpina, in provincia di Avellino, che è stata contattata da due persone di 40 e 50 anni residenti in provincia di Milano. Sono riusciti a farsi accreditare la somma su una carta prepagata dopo averla convinta a rimuovere l'annuncio e a recarsi presso uno sportello bancomat per eseguire una operazione su indicazioni fornite dai truffatori. Su denuncia della vittima, i carabinieri della locale stazione sono riusciti però ad individuarli e a denunciarli per truffa.



