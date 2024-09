La Naples Shipping Week dal 30 settembre al 5 ottobre

Dal 30 settembre al 5 ottobre Napoli ospiterà la sesta edizione della Naples Shipping Week, la settimana internazionale dello shipping e della cultura del mare organizzata dal Propeller Club Port of Naples e Clickutility Team e promossa dall'Autorità portuale del Mar Tirreno Centrale con il supporto istituzionale della Marina Militare, del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

La manifestazione offrirà con un calendario di 40 eventi, come il Port&ShippingTech, forum internazionale dedicato all'innovazione tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo e la Cena Mediterranea che quest'anno si svolgerà a Villa Campolieto a Ercolano. Oltre ai momenti di networking riservati al cluster marittimo, la settimana offrirà iniziative culturali aperte a tutti.

Lunedì 30 settembre, nell'ambito delle celebrazioni per gli ottocento anni dell'Università di Napoli Federico II, la sessione d'apertura si terrà nell'Aula Magna di Corso Umberto I, a Napoli, e sarà dedicata al rapporto tra città, mare e porto nella storia e nella contemporaneità. Un momento di confronto per cui, insieme al rettore Matteo Lorito, sono attesi, tra gli altri, il governatore delal Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Salvatore Vitiello, comandante logistico della Marina Militare, Nicola Carlone, comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Andrea Annunziata, presidente Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale.

"Siamo giunti alla sesta edizione - sottolinea Umberto Masucci, presidente dell'International Propeller Club Port of Naples - grazie al lavoro di squadra pubblico e privato portato avanti in tutti questi anni. Per l'occasione, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali, saranno presenti anche il ministero del Mare, nella persona del ministro Nello Musumeci e il Mit con il viceministro Edoardo Rixi a riprova dell'importanza assunta dalla Naples Shipping Week nel panorama italiano".



