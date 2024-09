Travolto da albero, muore agricoltore nell'Avellinese

Tragedia nei campi a Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino. Nel tardo pomeriggio di ieri un agricoltore di 45 anni, alla guida di un trattore, ha perso la vita mentre, alla guida del trattore, stava effettuando lavori di pulizia in un fondo agricolo di sua proprietà: è stato travolto e colpito in pieno dalla caduta di un albero. Ha subito un grave trauma cranico ed è stato trasportato in ospedale ad Avellino da una ambulanza del 118, ma è spirato durante il trasferimento. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino.



