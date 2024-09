Tpl: Air Campania vara nuovo piano regionale

Parte domani il nuovo piano regionale del trasporto pubblico di Air Campania. 1500 le corse quotidiane che garantiranno agli studenti della regione di raggiungere i rispettivi istituti scolastici e le università di Napoli, Salerno, Caserta e Benevento. In provinciandi Avellino, garantite 110 corse quotidiane tra Napoli e il capoluogo irpino; 600 corse giornalieri per gli studenti e 13 corse da Avellino alla stazione di Afragola dell'Alta velocità. 140 le corse per gli studenti della provincia di Benevento e 350 quelle garantite in provincia di Caserta. Ottanta i servizi scolastici a Napoli con fermate presso i principali istituti scolastici e collegamenti con le sedi universitarie della "Federico II". Nel bacino di salerno, 60 le corse quotidiane da e per il campus universitario di Fisciano. "Uno sforzo enorme -sottolinea l'amministratore unico di Air Campania, Antony Acconcia- che ci ha consentito di mettere in piedi un imponente programma regionale per il trasporto scolastico. Nei prossimi giorni si procederà al monitoraggio del piano che potrebbe restituire variazioni nei flussi di traffico: nel caso, saremo pronti ad intervenire tempestivamente con i necessari correttivi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA