Una mediateca mobile racconta il mare

Una mediateca mobile che racconta il mare, gli oceani e l'importanza della loro tutela trova sede ai Quartieri Spagnoli: è Sea Beyond Ideas Box, realizzata da Biblioteche Senza Frontiere, organizzazione no-profit che lavora per consentire l'accesso all'informazione, all'istruzione e alle risorse culturali a bambini e giovani cittadini in comunità vulnerabili. La mediateca è realizzata con il supporto di Sea Beyond, il programma educativo ideato dal Gruppo Prada e condotto dal 2019 in partnership con la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'Unesco con l'obiettivo di creare consapevolezza sulla preservazione dell'Oceano e la sua sostenibilità. La mediateca mobile è stata affidata a Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli, che la installerà nei suoi locali.

Non solo libri, ma anche tablet ed e-reader, pc e giochi da tavola, videogames, centinaia di materiali formativi pensati per fare conoscere alle nuove generazioni il mare. Ad essere coinvolti in primis saranno i più piccoli. Ma come nasce l'iniziativa? "Apriamo la mediateca alla scuola perché rientra all'interno di un più ampio progetto 'Eduqa' che stiamo svolgendo qui a Foqus, la prima scuola a vocazione ambientale d'Italia" spiega Rachele Furfaro, presidente di Foqus "Per avere una scuola a vocazione ambientale abbiamo necessità di docenti che sappiano come muoversi. Non pensiamo che serva l'ora di educazione ambientale ma che tutti i docenti debbano essere informati e formati all'idea di un cambiamento strutturale nell'approccio al tema ambientale in tutte le sue forme".

"L'idea della mediateca nasce per portare la conoscenza del mare dove ci sono i bambini, soprattutto farlo in un modo multimediale perché i bambini hanno bisogno di essere stimolati.

E la Ideas Box permette di avere libri tradizionali ma anche giochi e video" ha aggiunto Francesca Santoro, Senior Programme Officer Unesco-Coi.

Per il Comune di Napoli, l'assessore all'Istruzione Maura Striano: "La conoscenza del mare e della biodiversità, delle risorse che noi tra l'altro abbiamo in città e che non valorizziamo abbastanza, è fondamentale. Quindi, integrare il curriculum educativo con questi saperi e consentire a tutti i ragazzi delle scuole di Napoli di utilizzarlo, è importantissimo. Il Comune in estate ha dato vita alla campagna 'Chi tene o mar' in collaborazione con l'Arpac per sensibilizzare alla consapevolezza della tutela del mare. Questo rientra nella nostra progettualità e nella nostra vision".

Alla cerimonia di consegna, questa mattina nella sede di Foqus, sono intervenuti anche Ilaria Gaudiello, Direttrice di Biblioteche Senza Frontiere e Lynda Attias, Operations Director Bibliothèque Sans Frontière.

Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada ed Executive Director, Patron of the Ocean Decade Alliance, e Philippe Starck hanno introdotto l'evento con un videomessaggio. (ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA