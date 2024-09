"Sotto lo Stesso Cielo", venerdì presentazione ad Aversa

Venerdì al teatro Cimarosa di Aversa alle ore 20 si terrà l'anteprima nazionale delle web serie "Sotto lo Stesso Cielo", prodotta da La Casa del Cuore, con la regia di Sebastiano Rizzo e scritta da Andrea Ferrante.

Un'opera prima, un esperimento sociale, un connubio tra l'arte e il benessere, ovviamente quello psicologico, che contagia e nutre corpo e mente. Due preziose entità ognuna al servizio dell'altra, indispensabili per permettere alle persone di accedere e conoscere il proprio talento da sempre nascosto e mortificato negli abissi dell'anima.

"'Sotto lo stesso cielo' è una tappa importante di un progetto nato e sviluppatosi nell'arco del tempo, durante un percorso terapeutico con lo Psicodramma nella Casa del cuore. Un lungo cammino che i protagonisti, sotto la guida sapiente dei terapeuti, hanno intrapreso e percorso superando con determinazione ostacoli e resistenze oltre ogni possibile previsione. La realizzazione di questa serie web rappresenta per tutti noi un ulteriore step verso la conquista di quel posto nel mondo dove ci si sente a proprio agio senza confini, senza gabbie ma soprattutto senza padrone", si legge in una nota.

Durante la serata, dove si potrà accedere in modo del tutto gratuito, saranno presenti sul palco per un'aperta discussione Mario Pellegrino, Rosaria Raspanti, il regista Sebastiano Rizzo, e i protagonisti.



