Si allontana dopo lite, anziano ritrovato nella notte

Si era allontanato da casa dopo una lite in famiglia e per tutta la giornata di ieri non aveva dato sue notizie. In seguito all'allarme lanciato dalla figlia, un 78enne di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, è stato ritrovato a tarda notte dai carabinieri della locale Stazione e dai militari del Nucleo radiomobile della Compagnia di Baiano.

L'anziano è stato intercettato ad Avellino grazie anche all'attivazione della localizzazione salva-vita installato sul suo telefono cellulare. È stato trovato in buone condizioni e riaffidato ai familiari.



