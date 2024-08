Al via il festival Jazz Inn Capri

Tra la curiosità dei turisti seduti ai caffè della Piazzetta si è aperto il festival Jazz Inn Capri con la passerella della Italian Dixie Band che, in perfetta tenuta in stile New Orleans, ha fatto riecheggiare le note del jazz classico con strumenti del Dixie originale e un sound accattivante, raccogliendo l'applauso dei turisti italiani e stranieri che non si aspettavano di trovarsi al centro di questo insolito spettacolo.

La Band propone all'ombra dei Faraglioni i brani dell'origine del jazz, quelli suonati nelle strade di New Orleans agli inizi del Novecento intercalati da brani italiani che ricalcano lo stesso stile, utilizzando gli strumenti del Dixie tradizionale, dalla tromba al clarinetto, al banjo.

Dopo la Piazzetta e un'originale performance dalle finestre del Comune, la band si è inoltrata tra le stradine del centro antico prima di raggiungere la Certosa di San Giacomo dove questa sera inizierà la tre giorni del festival.



