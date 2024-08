A Sapri rievocazione storica dello sbarco di Pisacane

Questa sera a Sapri, nel Salernitano, si rivivrà l'atmosfera di due secoli fa con la rievocazione storica nella "Città della Spigolatrice" dello storico sbarco di Carlo Pisacane avvenuto nel 1987.

In scena sbandieratori, trombonieri, musici, cavalieri a cavallo seguiti dal corteo storico dei Trecento della Città di Sapri, a partire dalle ore 18.00, attraverseranno le vie principali della città per giungere sul lungomare Italia. Al tramonto, intorno alle ore 20.00, gli spettatori potranno poi assistere alla rappresentazione teatrale della rievocazione dello sbarco di Carlo Pisacane che, interpretata da attori professionisti, proporrà la ricostruzione fedele dell'atmosfera del 28 giugno 1857 quando Pisacane con i suoi 300 temerari tentò di sollevare le popolazioni del sud contro la tirannia borbonica.

"La rievocazione dello sbarco di Carlo Pisacane - spiega l'assessore comunale al Turismo, Amalia Morabito - è un evento che unisce la comunità, promuove la nostra identità e valorizza il patrimonio culturale e le radici storiche del nostro territorio". L'evento storico-rievocativo, giunto alla 37/a edizione, è organizzato dal comune di Sapri in collaborazione con l'associazione Artisti Cilentani Associati di Pisciotta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA