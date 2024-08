Oltre 90 tartarughe sono nate su una spiaggia a Forio d'Ischia

Oltre 90 tartarughe sono nate stanotte su una spiaggia di Forio, da un nido scoperto e vigilato 24 ore al giorno da circa 50 giorni.

Lo scorso 3 luglio un esemplare di caretta caretta fu infatti avvistata sulla spiaggia della Chiaia mentre scavava il suo nido nella sabbia per poi ritornare in mare; in seguito si scoprì che l'animale aveva deposto su uno degli arenili più frequentati dell'isola d'Ischia oltre 100 uova. La zona attorno al nido fu recintata e presidiata da volontari fino a stanotte quando si sono schiuse la maggior parte delle uova, tra le 2.00 e le 4.00, e piano piano oltre 90 baby tartarughe sono emerse dalla sabbia e si sono avviate verso l'acqua Ad assistere all'evento molti curiosi che, in questi giorni, avevano notato il presidio allestito dall'Area Marina Protetta Regno di Nettuno e coordinato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Tre settimane fa invece, da un nido non segnalato sulla spiaggia libera di Casamicciola, nacquero altre 50 tartarughe per la meraviglia dei primi bagnanti che arrivarono di primo mattino sull'arenile.



