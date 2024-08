Reggia di Caserta, il 31 agosto alba con i visitatori

Il 31 agosto la Reggia di Caserta aprirà le sue porte alle 5 del mattino per l'iniziativa "Alba alla Reggia", con i visitatori che potranno condividere la magia del Parco reale e del Giardino Inglese alla luce dei primi raggi del sole. L'iniziativa torna dopo il gradimento riscontrato lo scorso anno. Lontani i rumori e i ritmi frenetici del quotidiano, il Parco reale sarà il polmone verde che accoglie e attenua stress e tensioni; e l'esperienza sarà resa ancora più suggestiva dalle performance di narrazione e musica di Progetto Sonora. Alle 7 nel Bosco vecchio all'esterno della Castelluccia, si ripercorreranno le origini del Parco reale e del Bosco vecchio. Il Sonora Wind Trio, con Antonio Puzone al clarinetto, Simona Amazio al corno, Alfonso Valletta al fagotto e la voce narrante di Massimiliano Foà, proporrà il racconto su composizioni di B. Henrique Crusell. Alle 8, al Giardino Inglese, sulle musiche di Florian Leopold Gassmann, si rievocherà l'origine dello scrigno verde della Reggia di Caserta, oasi di pace e biodiversità. Gli Appartamenti reali apriranno come di consueto alle 8.30.

"Alba alla Reggia" sarà un'occasione anche per il territorio e per le strutture ricettive per promuovere la permanenza in città.



