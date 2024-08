Balneari, ad Ischia gli ombrelloni sono rimasti aperti

Sono rimasti aperti ad Ischia gli ombrelloni durante lo 'sciopero gentile' dei balneari. "Abbiamo preferito non dare un disservizio ai nostri turisti, che rispetto allo scorso anno, sono già in calo" spiega Giuseppe La Franca, presidente Fiba dell'isola di Ischia, che sottolinea: "I balneari del comune di Ischia hanno scelto un'altra strada, opponendosi alla delibera di giunta che ha anticipato al 2024 la fine delle nostre concessioni".

Qualche mese fa 43 stabilimenti del comune isolano avevano infatti proposto ricorso per l'annullamento di tale delibera al Capo dello Stato; a seguito poi della esplicita richiesta del comune ischitano attualmente il contenzioso è stato spostato dinanzi al Tar e qualche giorno fa i legali dei balneari ischitani lo hanno depositato al tribunale amministrativo regionale campano.



