I bravi in matematica a Napoli per il XII Certamen 'Caccioppoli'

Si terrà venerdi 4 aprile al liceo 'Mercalli' di Napoli la XII edizione del Certamen nazionale di Matematica "Renato Caccioppoli", un evento che vedrà protagonisti 60 maturandi provenienti da licei scientifici di tutta Italia che abbiano riportato una media in matematica non inferiore a otto.

Nel corso dell' iniziativa, nata per onorare la figura del grande matematico napoletano del XX secolo, gli studenti si cimenteranno in una prova appositamente predisposta da docenti universitari del Dipartimento di Matematica "Renato Caccioppoli" dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Il compito di supervisionare lo svolgimento della prova e la successiva correzione degli elaborati sarò affidato alla professoressa Luigia Caputo, ricercatrice universitaria di probabilità e statistica matematica.

Nel pomeriggio, dopo lo svolgimento del concorso ed in attesa dei risultati e della premiazione, è previsto un intervento del professor Aniello Buonocore, che terrà una lectio magistralis dal titolo "Modelli (matematici) e personaggi (più o meno) famosi nel gioco del calcio".

A tutti i partecipanti sarà offerto un pranzo organizzato dai docenti e dagli studenti dell'Istituto Alberghiero "Vittorio Veneto", '' Un ulteriore esempio - si legge nella nota di presentazione dell'evento - di collaborazione tra diverse realtà scolastiche del territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA