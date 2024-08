I Venerdì di Ercolano, ecco Ercole il mitico fondatore

Sarà Ercole, il mitico fondatore della Città degli Scavi, il fulcro intorno a cui ruoteranno I Venerdì di Ercolano, il ciclo di aperture serali al Parco archeologico di Ercolano, giunto alla sesta edizione, con un percorso di visite notturno, tra luci soffuse, animato da performances teatrali originali create ad hoc in collaborazione con il nucleo artistico Teatri 35. L' itinerario guidato, di circa un'ora e mezza, parte dall' Antica Spiaggia, luogo di recente restituito alla fruizione dei visitatori, simbolo dell'antica città, unica con fronte a mare interamente conservato, per poi toccare la Terrazza di Nonio Balbo, la Palestra, la Piscina e in un districarsi di strade, fino alla Casa Sannitica, alla Bottega del Colonnato tuscanico, alla Sede degli Augustali. Ad inframmezzare i racconti sulla figura di Ercole, le scene ambientate da attori di Teatri 35 in alcune domus dell'antica città, tableaux vivants che coinvolgono i partecipanti.

"Quest' anno, la scoperta dello splendore della città di notte, vedendone aspetti inediti, è particolarmente incentrato sulle tracce dell'eroe che ha dato il nome alla città: Ercole" ha detto Francesco Sirano, direttore del Parco archeologico di Ercolano nell'anteprima dedicata alla stampa e alla comunità locale "Una figura che qui, in qualche modo, interveniva nella vita quotidiana sotto vari aspetti e questo viaggio indietro nel tempo ci porterà a scoprirne alcuni, anche in maniera molto simpatica e comunicativa, per coinvolgere il pubblico e farlo sentire sempre più protagonista".

All'inaugurazione anche il sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di ANCI, Ciro Buonajuto: "Aumenta l'offerta turistica della nostra città grazie all'impegno del Parco archeologico e del suo direttore. Investire in cultura significa investire sul futuro dei nostri ragazzi. Investire nel Parco archeologico e nella possibilità di far arrivare non solo i turisti da ogni parte del mondo , ma anche cittadini a godere la nostra bellezza è qualcosa di straordinario" ha spiegato il primo cittadino "Cultura, turismo e legalità rappresentano il futuro della nostra città e grazie all'impegno del direttore Francesco Sirano, questo sogno si sta avverando. Gli Scavi, Il Vesuvio, i nostri attrattori sono patrimonio di tutti e non solo di pochi. E soltanto grazie a questo tipo di aperture e di investimenti economici, noi riusciamo a consentire a tutti di godere di tanto splendore". Gli eventi si svolgeranno a partire dalle ore 20.00 tutti i venerdì sera di agosto: 2, 9, 16, 23, 30. Per info: www.ercolano.beniculturali.it (ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA