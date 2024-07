De Luca, Governo perditempo e bugiardo

"È Il governo più burocratizzato e perditempo che l'Italia abbia mai avuto". L'affondo è del presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, che ha inaugurato a Solofra, in provincia di Avellino, l'ospedale "Landolfi", riqualificato con interventi complessivi per 26 milioni di euro. In particolare De Luca si è soffermato sul finanziamento di 120 milioni provenienti dai fondi europei Fesr del Polo Logistico di Valle Ufita a servizio dell'Alta capacità ferroviaria Napoli-Bari. "Il governo -ha sottolineato De Luca non ha messo un euro di suo: sono fondi che la Regione Campania ha destinato, nell'accordo di programma sottoscritto l'11 ottobre dell'anno scorso, alla realizzazione della strategica infrastruttura. Si vergognassero quelli del governo che mettono i manifesti per attribuirsi il merito del finanziamento". Sul punto il governatore ha poi precisato che "proprio il governo ha invece il demerito di aver fatto lievitare i costi del 25 per cento per non aver firmato l'anno scorso l'accordo di programma".

Sul nuovo ospedale irpino, annesso all'Azienda ospedaliera "san Giuseppe Moscati" di Avellino, De Luca ha sottolineato: "Abbiamo compiuto un miracolo realizzando in poco più di due anni un riferimento di eccellenza con un dipartimento della procreazione assistita e della riabilitazione all'avanguardia in Italia". Sono 94 complessivamente i posti letto e a settembre, lo ha reso noto De Luca, aprirà anche il punto di primo soccorso.



