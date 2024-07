Nel Salernitano muore schiacciato sotto il trattore

Incidente agricolo mortale questa mattina a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno. Un uomo di 63 anni ha perso la vita ribaltandosi con il trattore in un appezzamento, in località Pallaforte, mentre era impegnato a realizzare dei lavori. Stando a una prima ricostruzione, il trattore avrebbe perso aderenza sul terreno disconnesso rovesciandosi e schiacciando il 63enne. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.



