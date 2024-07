Perde controllo scooter, 16enne muore nel Salernitano

Un ragazzo di 16 anni di Buccino, in provincia di Salerno, è morto in un incidente stradale mentre era a bordo del suo motorino. L'incidente si è verificato, tra Auletta e Buccino, nella serata di ieri mentre il giovane stava facendo rientro a casa.

Per cause in corso di accertamento, il 16enne ha perso il controllo del motorino uscendo fuori strada. Immediatamente trasportato al vicino ospedale di Polla, a seguito delle gravi ferite riportate, è stato successivamente trasferito al Cardarelli di Napoli. Dopo ore di agonia, il cuore del giovane ha cessato di battere nella giornata di oggi.



