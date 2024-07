Il book crossing arriva a Salerno.

E' stato presentato a Palazzo di Città "Salerno legge", progetto di biblioteca civica, ideato da Rosanna Belladonna e Rosaria Chechile e promosso dalla Fondazione Copernico, con il patrocinio del Comune di Salerno.

"L'iniziativa - ha spiegato l'ideatrice Rosanna Belladonna, consigliere della Fondazione Copernico - ha come obiettivo quello di offrire spazi di sviluppo e di crescita culturale e sociale creando una rete di punti di lettura pubblici e gratuiti diffusi sul territorio cittadino integrati anche con spazi privati, come ambulatori, sale d'attesa, bar, negozi e altre strutture sociali, che, insieme vanno a formare il tessuto della cosiddetta "biblioteca civica diffusa". Un progetto che vuole aprire un dialogo con il territorio per raggiungere i lettori - in particolare famiglie con bambini - e per promuovere momenti di partecipazione e di confronto culturale. Finalità principale del progetto è accrescere la partecipazione e condivisione nella comunità e tra le generazioni. Salerno legge, dunque, è un progetto con il quale si intende favorire la diffusione e la condivisione del patrimonio librario di privati cittadini, associazioni, organizzazioni e altre istituzioni, pubbliche e private, portando la filosofia della cittadinanza partecipata direttamente nei luoghi della comunità. E' gratuito, aperto, inclusivo e intende contribuire alla salvaguardia dell'ambiente anche mediante il recupero e riutilizzo di vecchie cabine telefoniche, l'utilizzo di scaffalature in cartone o plastica riciclata creando in tal modo veri e propri "punti della cultura" che sono possibili grazie all'incontro di attori diversi, nonché la condivisione di risorse e capacità per contribuire allo sviluppo socio-culturale della comunità cittadina".



