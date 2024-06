Numeri da record per Radio Italia Live al Plebiscito

Piazza del Plebiscito gremita ieri per Radio Italia Live - Il Concerto che ha visto avvicendarsi sul palco alcuni dei più grandi nomi del panorama musicale nazionale. La serata ha avuto inizio con un'apertura d'eccezione: a sorpresa Gigi D'Alessio ha regalato alla sua città un emozionante omaggio suonando al pianoforte un medley di tre brani di Pino Daniele. Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori e presentati dalle voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Enzo Miccio, Manola Moslehi, Paoletta Emiliano Picardi e Luca Ward, si sono susseguiti i grandi protagonisti della musica italiana: Biagio Antonacci, Rose Villain, Rocco Hunt, Alessandra Amoroso, Articolo 31, Angelina Mango, Francesco Gabbani, Ricchi e Poveri, Irama, Annalisa, Tananai e Elodie.

Per tre ore ininterrotte i 20 mila presenti in Piazza Plebiscito per l'occasione hanno cantato a squarciagola i brani più iconici dei propri artisti preferiti, a sancire il trionfo di questa prima edizione napoletana dell'evento. La copertura social proposta ha raggiunto già nelle prime ore oltre 10 milioni di impression: numeri destinati a salire nei prossimi giorni.

L'hashtag ufficiale #rilive è andato in tendenza Italia su X durante l'evento.



