Al via la quinta edizione del Limen Salerno Festival

Manca ormai poco per la quinta edizione del Limen Salerno Festival, in programma dal 26 al 28 giugno al Parco dell'Irno. Saranno tre giorni di concerti, talk, mostre, workshop, libri, poesia, fotografia, cinema, teatro e tante altre attività da scoprire. Protagonista sarà, come sempre, la musica, con due palchi dedicati ad artisti affermati di fama nazionale e ad artisti emergenti.

Il primo giorno, ci saranno: Ex-Otago, gruppo genovese che contribuisce al panorama indie pop italiano con la sua musica e i suoi testi che creano solchi profondi nell'anima; Giovanni Truppi, artista poliedrico e innovativo; Fiori di Cadillac, gruppo salernitano del panorama indie italiano con brani frutto di una riflessione profonda sull'animo umano. Concluderà la serata "La discoteca" del Dissonanze a cura di Stefania Verticale.

Il secondo giorno, ci saranno: Nitro, rapper nell'olimpo della scena urban; Jelecrois, artista che rappresenta a pieno la "nuova scena" del rap italiano; Grein, promessa della scena rap italiana, artista raffinato ed energico; Atarde, con un sound elettronico che strizza l'occhio al cantautorato; Social Tedio e Vanz, artisti con sonorità elettroniche e pop, con delle liriche a cavallo tra il rap e la canzone classica italiana. Concluderà la serata la dj selection di Overline Jam a cura di Dj Marcellino. Il terzo giorno, ci saranno: 24 Grana, una realtà che ha emozionato trasvelsamente le generazioni per vent'anni; Yosh Whale, gruppo campano con una complessità artistica che si esprime nella varietà delle loro sonorità, in cui influenze elettroniche vengono contaminate da elementi r'n'b', passando dal soul; Tartaglia Aneuro, napoletano di nascita ma poliglotta nell'anima, è sia "tammorra" napoletana, ma anche influenza giapponese e ritmo africano. Concluderà la serata il dj set di Emersa a cura di Dj Kowu. Sul secondo palco, tantissimi talenti emergenti: Why the moon, Ardua e Giorgio Moretti il 26 giugno; Millelacrime, Sitra e Hfhuma il 27 giugno; Dea.wav, Tocka e Via Mercanti il 28 giugno.

Al Limen Salerno Festival 2024 c'è una grande novità: prima dell'inizio dei concerti e delle altre attività, ogni giornata del Festival si aprirà alle 17.30 con un Talk all'interno del Teatro Ghirelli, in collaborazione con Scomodo, redazione under-30, nata a Roma nel 2016. Il 26 giugno protagonista sarà Mediterranea Saving Humans, che nasce dalla necessità di intervenire davanti all'indifferenza dei porti chiusi, con lo scopo di organizzare missioni di monitoraggio e soccorso civile in mare, per salvare delle vite. Il 27 giugno ospiteremo IlBaffogram, una delle voci attuali che sa raccontare e raccontarsi, permettendoci di trovare dei piccoli pezzi di noi in ognuna delle sue graphic novel. Il 28 giugno presenteremo la prima proiezione di "Medley", cortometraggio creato e diretto da Mario Tedesco, giovane salernitano, autore anche della colonna sonora, che ha trovato il proprio percorso artistico nella regia e nella musica, per raccontare una storia di persone, di relazioni, di esseri umani, del rapporto con la musica. I posti per i talk sono limitati ed è quindi obbligatoria la prenotazione tramite un form disponibile sui canali social di Limen, previo acquisto del biglietto.

Inoltre, il Festival avrà il piacere di ospitare artisti che mostreranno le loro opere attraverso linguaggi differenti: un viaggio tra fotografia, illustrazioni, scultura, oggettistica e stampe in esposizione permanente per tutta la tre giorni, dalle ore 17.30.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA