Oncologia: da oggi a Napoli esperti da tutto il mondo

La dodicesima edizione del Congresso internazione sull'oncologia toracica, che si apre nel pomeriggio a Napoli, sarà presieduta dal professor Cesare Gridelli, direttore del Dipartimento di onco-ematologia dell'ospedale "san Giuseppe Moscati" di Avellino, riconosciuto come uno dei maggiori esperti mondiali del cancro al polmone.

L'incontro di Napoli, al quale partecipano professionisti da tutto il mondo, è il più importante appuntamento in ambito oncologico che segue il congresso di America Society of Clinical Oncology svoltpsi pochi giorni fa a Chigago. "Si discuterà dell'avanzamento nel settore dei farmaci a bersaglio molecolare -spiega Gridelli- e in particolare della introduzione di questi nuovi farmaci nelle fasi precoci della malattia: le nuove strategie terapeutiche stanno raggiungendo importanti risultati con un maggior numero di pazienti guariti". Soddisfazione per l'incarico conferito a Gridelli viene espressa dal Dg del "Moscati", Renato Pizzuti: "Il ruolo di primo piano che l'oncologia della nostra Azienda è riuscita a guadagnarsi nel panorama internazionale è motivo di grande orgoglio per l'Irpinia e la Campania".



