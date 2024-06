Maltrattano le compagne, due divieti di avvicinamento

Due divieti di avvicinamento alle rispettive ex compagne sono stati notificati ad altrettanti indagati nel Salernitano.

Il 14 giugno, a Cuccaro Vetere (Salerno), i carabinieri hanno notificato il provvedimento ad un 27enne accusato di maltrattamenti nei riguardi dell'ex compagna, aggredita fisicamente e vessata psicologicamente pure in presenza della loro figlia minore.

Il 15 giugno, a Celle di Bulgheria, invece, i carabinieri della Stazione di Torre Orsaia hanno eseguito la stessa misura cautelare, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un 21enne del luogo per maltrattamenti nei riguardi dell'ex compagna, che l'aveva denunciato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA