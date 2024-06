A Napoli scatta il divieto di sosta per la 'Notte prima degli esami'

La notte prima degli esami di maturità centinaia di studenti si ritroveranno in strada e per garantire loro di farlo in tranquillità il Comune di Napoli ha deciso di istituire dalle 15 di domani 18 giugno alle ore 3 di mercoledì 19 il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su entrambi i lati di via Tito Angelini, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Annibale Caccavello e piazzale San Martino, zona di ritrovo panoramica della città, nel quartiere Vomero.

"L'ordinanza è stata firmata dal dirigente dell'Area Infrastrutture stradali e tecnologiche - servizio strade viabilità e traffico per consentire i festeggiamenti dell'ultima notte prima degli esami di maturità", si legge in una nota del Comune.

