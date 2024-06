Conte fa selfie e dice a tifosi Napoli, 'abbraccio tutti'

Prima tappa in hotel al Corso Vittorio Emanuele per Antonio Conte, il nuovo tecnico che stamattina è giunto a Napoli. Appresa la notizia del suo arrivo a Capodichino, molti tifosi sono andati all'esterno dell'albergo che ospita solitamente il Napoli per accogliere Conte che una volta sceso dal furgoncino si è fermato a fare selfie con i tifosi che lo aspettavano applaudendolo.

Conte ha salutato i tifosi dicendo: "un abbraccio grande a tutti", per poi entrare nell'hotel dopo le foto. Con il tecnico azzurro anche il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna e il nuovo dirigente incaricato di tenere i rapporti tra la squadra e la dirigenza del club Gabriele Oriali.



