Trenitalia, attivata una corsa bus diretta tra Potenza e Salerno

Trenitalia ha attivato "una nuova corsa bus tra Potenza e Salerno per incrementare la mobilità tra i due capoluoghi durante l'interruzione ferroviaria sulla linea Potenza-Battipaglia". Lo ha reso noto l'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato, specificando che "il servizio sarà attivo da domani e per tutta la durata dell'interruzione, fino al prossimo 30 giugno".

Nella nota è inoltre messo in evidenza che "il collegamento da Potenza a Salerno partirà da piazzale della stazione di Potenza Centrale alle ore 7.40 con arrivo alle 9 in modo da consentire ai viaggiatori la prosecuzione del viaggio con il Frecciarossa 9514 diretto a Torino Porta Nuova delle 9.23. Il collegamento da Salerno a Potenza, invece, partirà, già da questa sera, dalla stazione di Salerno alle ore 21 in corrispondenza con il Frecciarossa 9547 in arrivo da Milano alle 20.36 e arriverà nel piazzale della stazione di Potenza Centrale alle 22.20".

"I canali di acquisto - è sottolineato nel comunicato - saranno aggiornati il prossimo 6 aprile. Sino a quella data, i viaggiatori potranno utilizzare le nuove corse dirette acquistando i biglietti per le corse attualmente previste in orario nella relazione Potenza-Salerno".



