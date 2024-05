Nel Salernitano operazione contro l'immigrazione clandestina

Vasta operazione della Polizia di Stato contro l'immigrazione clandestina nel Salernitano, nell'area di Eboli. L'intervento in collaborazione con le altre forze dell'ordine, come carabinieri e guardia di finanza, polizia municipale di Eboli e gli uomini del reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Mobile.

Sono state 257 le persone controllate di cui 60 con precedenti di polizia; 168 i veicoli; 10 posti di controllo effettuati; 14 sanzioni amministrative elevate per violazione al codice della strada; i carabinieri hanno arrestato un cittadino marocchino trovato in possesso nella propria abitazione di 100 grammi di hashish. Un altro cittadino marocchino è stato denunciato in stato di libertà perché inottemperante al provvedimento di espulsione con rimpatrio; è stata effettuata una perquisizione e 39 cittadini extracomunitari sono stati controllati, di cui tre di nazionalità marocchina colpiti da espulsione con ordine di abbandonare il territorio.



