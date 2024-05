Terremoto, 35 detenute trasferite da Pozzuoli a Icam di Lauro

Trentacinque detenute nel carcere napoletano di Pozzuoli, evacuate a causa del sisma che ha avuto come epicentro l'area Flegrea, sono state trasferite nell'istituto di Lauro, in provincia di Avellino. Il trasferimento è stato completato nel primo pomeriggio.

Attualmente presso l'istituto a custodia attenuata per madri con bambini sono detenute cinque donne con figli. Domani il Garante regionale delle persone detenute, Samuele Ciambriello, sarà in visita a Lauro.



