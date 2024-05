Campi Flegrei: a Pozzuoli finora 36 le famiglie sgomberate

Nella notte un'altra famiglia sgomberata si è unita alle altre 35 che, a Pozzuoli, sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Lo rende noto un comunicato della Prefettura di Napoli.

Il Centro di coordinamento soccorsi, insediato nella serata di ieri nella Prefettura di Napoli dal prefetto Michele di Bari, - si legge ancora nel comunicato - ha disposto, su richiesta della Protezione civile della Regione Campania, l'invio di 400 brandine nella disponibilità del CAPI del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con sede a Capua, presso i comuni di Bacoli e Pozzuoli.

La misura - viene spiegato - ha carattere essenzialmente cautelare, per fare in modo che le brandine siano subito a disposizione della popolazione locale in caso di necessità.





