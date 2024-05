Senza patente e pluricondannato, arrestato nell'Avellinese

Fermato alla guida della sua auto dai carabinieri, ha detto di aver lasciato a casa la patente fornendo le generalità del fratello gemello. Un 36enne della provincia di Napoli è stato arrestato dai carabinieri nel corso di un controllo stradale a Castel del Lago, nel territorio del comune di Venticano, in provincia di Avellino.

L'uomo è risultato privo di patente, che gli era stata revocata, e gravato da sentenze di condanna per numerosi reati commessi.

È scattato l'arresto in flagranza con il trasferimento ai domiciliari.



