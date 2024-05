Colpo in un supermercato di Pietradefusi, in provincia di Avellino. La notte scorsa, in cinque, a volto coperto, dopo aver forzato l'ingresso si sono impadroniti dei registratori di cassa e dopo pochi minuti si sono dati alla fuga a bordo di un'Audi di colore grigio immediatamente prima dell'arrivo dei carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. Da quantificare il bottino.



