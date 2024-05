Arca SGR ha vinto la 69/a Regata dei Tre Golfi

Arca SGR ha vinto a Napoli la 69/a Regata dei Tre golfi al termine di un serrato match race finale con V: una competizione - organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia - che ha visto cinque leader diversi con grandi cambiamenti nelle posizioni di testa.

"Di solito quando una regata ha così tanti ostacoli, la flotta si sparpaglia, ma questa volta si è solo compattata", ha commentato Ken Read, tattico su V. "Prendevi decisioni ogni minuto in una prova di 24 ore. È stato eccezionalmente difficile ma eccezionalmente gratificante".

Con alta pressione e venti leggeri su tutto il percorso le previsioni sono state completamente smentite. Poi, verso la fine della gara, durante la rotta in direzione del traguardo di Napoli, il cielo si è improvvisamente oscurato e i partecipanti sono stati colpiti da una fitta pioggia con raffiche fino a 20 nodi. Al traguardo, Arca SGR era parallela e sopravvento a V ma con solo 4 secondi di vantaggio dopo ben 20 ore di regata.

Bullitt è stata la terza ad arrivare, con Magic Carpet Cubed quarta. Alla fine tra il primo ed il quarto il distacco è stato di soli 2 minuti e 21 secondi.

"È stato uno dei migliori arrivi della mia vita", ha detto al traguardo Furio Benussi in merito alla tiratissima vittoria di Arca SGR. "V ci ha sorpassato a tre miglia dal traguardo ma poi abbiamo trovato l'ultima pressione - 25 nodi - e li abbiamo superati di nuovo a 200-300 metri dal traguardo...".

Galateia, leader iniziale, è stata la quinta al traguardo di Napoli. "Siamo stati in testa per metà della prova...solo che era la metà sbagliata", ha scherzato Riccardo Pavoncelli.





