Metro d'Europa, riprese a Napoli per un documentario

Anm è stata coinvolta nella realizzazione di un documentario internazionale dedicato alla metropolitana di Napoli, nell'ambito di una serie di episodi su alcune delle più importanti metro d'Europa. Il titolo è 'Below, a subway series' (arte.tv International: Francia, Germania ed Austria) e le prime cinque location/puntate sono dedicate alle metro di Berlino, Napoli, Parigi, Praga e Vienna.

Le riprese si sono svolte nel mese di maggio ed hanno interessato non solo le stazioni che tutti i cittadini possono vivere quotidianamente ma anche il "dietro le quinte" del servizio di trasporto metropolitano, con le visite alla Centrale Operativa di controllo di Colli Aminei e al deposito Manutentivo di Piscinola. Ieri le riprese si sono concluse nelle stazioni di prossima apertura di Centro Direzionale e Tribunali. Presenti anche il sindaco Gaetano Manfredi, l'assessore ai Trasporto Edoardo Cosenza e il direttore generale di Anm Francesco Favo accompagnati dal Presidente di Metropolitana di Napoli Paolo Carbone.

Il sindaco Manfredi ha sottolineato il ruolo delle stazioni della metropolitana di linea 1 come luoghi di avvicinamento dei cittadini al mondo dell'arte, una bellezza fatta non solo di opere ma anche di strutture progettate da grandi architetti di fama internazionale. Ha poi parlato dell'importanza della metropolitana come mezzo di trasporto che, "con i prolungamenti del venerdì e del sabato, fortemente voluti da questa amministrazione, è una garanzia di spostamento sicuro e capillare per tanti giovani ma anche turisti e cittadini che vogliono vivere la città".



