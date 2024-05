Sicurezza: Piantedosi, 'territorio merita attenzione'

"Oggi si firma un patto importante perchè aggiorna i contenuti tipo dei protocolli che noi adottiamo e perché interviene su un territorio che merita molta attenzione". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi alla Prefettura di Caserta, dove ha presenziato alla firma del Patto per la sicurezza relativo alla città di Marcianise; a siglare l'intesa il prefetto Giuseppe Castaldo e il sindaco di Marcianise Antonio Trombetta. "Questo patto è fondamentale anche per a sollecitazione che ci arriva dalla cittadinanza. Ci sono forme di collaborazione importanti e quindi oggi possiamo essere molto contenti".

Il patto prevede di intensificare la videosorveglianza, la presenza di forze dell'ordine sul territorio e la forme di collaborazione tra istituzioni, e soprattutto che il Comune metta a disposizione del Ministero l'immobile dove in passato era ospitato il Conservatorio per allocarci il nuovo Commissariato della Polizia di Stato.



