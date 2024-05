Ragazzo aggredito dal branco fuori dalla scuola, tre arresti

Hanno aggredito in branco fuori da una scuola un 16enne colpendolo con diverse coltellate, e provocandogli lesioni gravi. E' successo il 22 novembre scorso a Marcianise, nel Casertano, e a quasi sei mesi dal fatto sono stati individuati e arrestati dai carabinieri, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, i tre presunti responsabili che mancavano all'appello - tutti ventenni - visto che altri due autori dell'aggressione furono arrestati poco dopo l'episodio.

Uno dei tre finiti oggi in carcere lavorava in provincia di Milano, ed è stato arestato dai carabinieri della Compagnia di Seregno. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per tentato omicidio, lesioni personali e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Le immediate indagini avviate dai carabinieri della Compagnia di Marcianise permisero di arrestare due giorni dopo il fatto due fratellastri di Orta di Atella, in particolare un 29enne e un minore di 17 anni. Gli inquirenti accertarono poi che la vittima 16enne era stata aggredita e colpita dal branco per una sorta di rappresaglia, in quanto poco prima aveva difeso un amico nel corso di un'accesa discussione su una ragazza.

L'episodio avvenne fuori dall'istituto Novelli di Marcianise; il 16enne riportò una brutta ferita alla scapola.



