L'arte in azienda nel Salernitano

L'arte arriva in azienda con l'iniziativa voluta da Fmts Group che ha scelto di trasformare ancora una volta i suoi spazi in una galleria d'arte per ospitare 14 opere di Domenico Villano. L'artista è impegnato nella realizzazione di 108 opere che celebrano il fascino e la complessità del popolo nipponico, "I love Japan". Un vero e proprio percorso immersivo riservato ai dipendenti e agli ospiti che quotidianamente vivono l'headquarter di Pontecagnano Faiano (Campania).

Non è la prima volta che Fmts Group promuove la creatività e la cultura nel contesto aziendale, segnando di fatto un'audace rivoluzione nel rapporto tra arte e lavoro. Per Fmts Group, questa mostra non è solo un modo per "vestire" gli ambienti di lavoro con l'arte e la bellezza, ma anche per ribadire il suo impegno nella valorizzazione dell'espressione creativa e culturale del territorio. "I Love Japan" è la testimonianza di come l'arte può arricchire la vita quotidiana e ispirare nuove prospettive all'interno dell'ambiente lavorativo.

"Valorizzare talenti del territorio sta ad Fmts Group come la bellezza sta all'arte - sostiene Valentino Villecco, ad di Fmts Group -. Le persone sono al centro della politica aziendale che mette al primo posto le capacità dei singoli, ne apprezza le qualità e attiva tutti i processi necessari per esaltarle.

L'arte è parte di questo percorso. Siamo convinti che l'alleanza tra arte e imprese arricchisce chi la vive: il tempo di osservazione di un quadro consente alle persone di avere un momento di connessione con il proprio mondo interiore, favorendo il benessere psicologico, e azzerando le distanze con il luogo nel quale si lavora".



