Il Gruppo Isaia rileva a Napoli Rsa 'Padre Annibale di Francia'

Il Gruppo Isaia, impegnato nel settore dell'assistenza agli anziani, ha rilevato a Napoli la struttura sanitaria Rsa Padre Annibale di Francia. La Rsa Casa di Cura Padre Annibale di Francia è una Residenza sanitaria assistenziale, nella zona dei Colli Aminei, accreditata con il servizio sanitario regionale, sottolinea una nota, "che ospita persone non autosufficienti e che necessitano di specifiche cure mediche e di una articolata assistenza socio-sanitaria".

"Ospitalità, professionalità e dedizione sono i punti cardine della struttura - si rileva ancora nella nota - che ha una capacità ricettiva di 100 posti letto così suddivisi: 60 per anziani non autosufficienti ad alto livello assistenziale e 40 posti letto per disabili non autosufficienti ad alto livello assistenziale".

"Sono molto orgoglioso di questo ulteriore traguardo raggiunto dal gruppo che mi onoro di rappresentare. Con l'acquisizione di questa importante struttura - ha detto Salvatore Isaia, ceo del Gruppo e presidente di Federsalute - aggiungiamo un ulteriore tassello a quello che da sempre ha caratterizzato la mia vita professionale: mettere al servizio del territorio tutta la passione e l'amore verso gli anziani. Il tema della terza età è molto complesso e da anni mi batto affinché anche a livello governativo ci sia un canale privilegiato con cui interloquire per garantire la migliore assistenza alle persone più fragili. Una struttura ben organizzata, con personale formato, rappresenta un'opportunità per l'anziano che può trovarvi il tempo e gli stimoli per coltivare interessi e la socialità". "Con questo importante investimento mettiamo al servizio del territorio e della sanità pubblica una struttura pronta ad accogliere chi ne avesse necessità salvaguardando al tempo stesso numerosi posti di lavoro. Ringrazio tutti i professionisti e i miei collaboratori più stretti che mi sono stati accanto e mi saranno vicini in questa nuova avventura" ha concluso Isaia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA