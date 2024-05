Fitto, il Sud abbandoni la politica delle lamentazioni

"Basta con le lamentazioni, basta con l'idea che il Sud debba giocare all'attacco in virtù dell'idea che la migliore difesa è l'attacco. Poniamoci invece il problema di spendere le risorse che ci sono e di come le spendiamo, con una visione strategica e non in tanti piccoli investimenti, evitando la polverizzazione della spesa". E' il monito espresso dal ministro per gli Affari Europei e il Sud Raffaele Fitto in apertura della terza edizione di "Verso Sud", il forum organizzato da The European House Ambrosetti, oggi e domani a Sorrento.

"Cerchiamo piuttosto - l'invito del ministro - di avere una visione prospettica e capire che le questioni sulle quali cerchiamo di dare delle risposte riguardano i prossimi 10-15 anni. Dobbiamo avere la capacità di proiettarci in avanti per dare un ruolo all'Italia e ritagliare un protagonismo vero per il Sud. In questo il libro bianco di 'Verso Sud' va nella giusta direzione - ha concluso Fitto - con un approccio ottimistico lontano dalle lamentazioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA