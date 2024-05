Dimaro pronta ad accogliere il nuovo Napoli in ritiro a luglio

Riparte da Dimaro dall'11 luglio la nuova stagione del Napoli che cercherà in estate la rinascita dopo la deludente stagione in via di conclusione. La nuova squadra azzurra farà in Trentino, nel luogo ormai legato alla tradizione del club, undici giorni di allenamenti con ingresso gratuito alla SKI.IT ARENA, giocando anche le prime due amichevoli dell'estate, la prima con una squadra locale e la seconda con una squadra di serie B o C. I calciatori azzurri parteciperanno anche a una serie di eventi con protagonisti la squadra e gli artisti partenopei.

E' ricco il programma della località della Val di Sole ogni anno affollata di fan del Napoli che sarà a Dimaro Folgarida dall'11 al 21 luglio. A garantire l'accoglienza il lavoro del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti affiancato da Maurizio Rossini (Ad di Trentino Marketing), Luciano Rizzi (Presidente Apt Val di Sole) e Andrea Lazzaroni (Sindaco di Dimaro Folgarida). "In questi anni - spiega Fugatti - con la società del presidente De Laurentis e con i tifosi è nato un forte legame non solo sul piano sportivo ma anche promozionale. Oggi il Napoli è la società più blasonata tra le 15 di serie A, B e C che svolgono il ritiro precampionato in Trentino, un territorio vocato ad occasioni di vacanza legate alla montagna, all'ambiente, alla natura, al relax e sempre più all'attività sportiva. Lo sport è nel nostro DNA, da sempre siamo ai vertici delle classifiche come realtà territoriale più sportiva d'Italia. Non è un caso se ospitiamo il Festival dello Sport anche come veicolo significativo di attrazione per i giovani pure sul piano turistico. La pratica dello sport è oggi uno strumento di crescita personale importante sul piano sociale e occasione di educazione unica. Sul piano agonistico voglio citare la recente vittoria della Trentino Volley con la conquista della Champions League della pallavolo e rimanendo in tema calcistico la presenza in serie C del Trento del presidente Mauro Giacca. Di recente è iniziato il nuovo percorso per il nuovo stadio di Trento che potrà essere una ulteriore risorsa per il ritiro del Napoli a Dimaro".

Maurizio Rossini ha inquadrato il ritiro nell'ambito delle azioni svolte da Trentino marketing tese a promuovere la vacanza in montagna tra i giovani: "Con la società del presidente De Laurentiis - spiega - è nato un bel rapporto proprio nel solco del tema vacanza in montagna sino a qualche anno fa poco appetibile per i giovani. Con intense azioni di promozione mirate ed anche utilizzando i campioni, non solo del calcio, come testimonial di una vacanza divertente ed esperienziale siamo riusciti a riportare i ragazzi a frequentare la montagna.

Il Napoli ci ha quindi permesso di raggiungere anche i moltissimi tifosi che vivono nelle città del Nord Italia e nel Centro Europa a cominciare da Austria, Svizzera, Germania e Slovenia. Ma non dimentichiamo che i Napoli Club operano in tutto il Mondo, nei cinque continenti. Nei prossimi giorni daremo vita ad una comunicazione robusta a supporto del ritiro".

Il sindaco Lazzaroni non ha dubbi nel definire il ritiro del Napoli "il più grande evento estivo del Trentino. Dimaro Folgarida è pronta per questo nuovo appuntamento, stiamo lavorando per chiudere i lavori della palestra realizzata a fianco dello Stadio di Carciato e permettere alla squadra di potersi allenare al coperto. Nell'arco dei prossimi anni sicuramente riusciremo a concretizzare altri progetti. Dimaro è una piccola perla montana e stiamo lavorando per renderla sempre più appetibile"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA