Carabinieri sequestrano centro accoglienza donne maltrattate

I carabinieri hanno sequestrato una struttura di accoglienza per donne maltrattate nel Salernitano, per "diffuse carenze igienico-sanitarie".

I militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno, in collaborazione con quelli del Reparto Territoriale e con il personale della Asl, del Piano di Zona e dei Servizi Sociali, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza disposto dalla Procura del Tribunale di Vallo della Lucania a carico di una struttura di accoglienza per donne maltrattate che si trova nel Vallo di Diano e degli Alburni. Secondo gli inquirenti, la struttura non è in possesso dei requisiti propedeutici all'esercizio dell'attività di Casa di accoglienza per donne maltrattate indicati nel catalogo dei servizi residenziali. Le ospiti sono state ricollocate in altre strutture idonee.



