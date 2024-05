Ufficio Giudice di Pace, si dimette presidente avvocati capresi

I lavori a Capri per la sede dell'ufficio giudiziario del giudice di Pace vanno per le lunghe e il presidente dell'associazione avvocati dell'isola Mario Coppola decide di dimettersi, per protesta.

In un messaggio inviato agli avvocati isolani associati, Coppola spiega, nel dettaglio, le ragioni della sua decisione: "I lavori avrebbero richiesto al massimo un mese e mezzo e invece è passato oltre un anno e mezzo e ancora niente. Di recente c'è stato anche il sopralluogo del consulente tecnico della presidenza del tribunale di Napoli, circa 15 giorni fa - spiega Coppola - e da allora non si è mosso ancora nulla".

La necessità di avere una sede del giudice di pace a Capri è legata all'esigenza di evitare a cittadini, professionisti, forze dell'ordine, testimoni, e a tutti coloro che girano intorno alla macchina giudiziaria, di attraversare il Golfo per raggiungere Napoli.

Enormi, infatti, secondo gli isolani, sono le difficoltà a cui sono esposti, in termini di costi e specie in caso di maltempo.

L'istituzione sull'isola del giudice di pace è stata espressamente chiesta anche dal Tribunale partenopeo e dal ministero. "Pertanto - continua Coppola, secondo il quale i ritardi sarebbero da addebitare al Comune - mi vedo costretto, mio malgrado, a chiedere al consigliere anziano di convocare l'assemblea e di inserire nell'ordine del giorno le mie dimissioni, la nomina del nuovo presidente ed, eventualmente, anche quella di un nuovo direttivo".



