Sangiuliano, ministero parte civile sulla Reggia di Caserta

"Voglio esprimere i miei complimenti e quelli del Ministero della Cultura alla Polizia di Stato per aver prontamente individuato il presunto responsabile dell'imbrattamento di una porzione di muro della facciata della Reggia di Caserta.

Il Ministero si costituirà parte civile nel procedimento a carico di questa persona che sarà chiamata a rispondere di quanto compiuto anche in base alla nuova normativa, da me fortemente voluta, secondo cui chi danneggia il patrimonio culturale dovrà pagare di tasca propria anche i costi per il ripristino del danno". E' quanto afferma in una nota il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.



