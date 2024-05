Rapina e aggredisce una escort, arrestato

Prima ha avuto un rapporto sessuale con una escort, poi l'ha aggredita e rapinata: un venticinquenne è stato arrestato dalla Polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del gip di Napoli, su richiesta della procura, per rapina e lesioni.

Il giovane, lo scorso 27 aprile, dopo aver consumato un rapporto sessuale con una escort presso la sua abitazione, nel riaccompagnarla, giunto nell'androne dello stabile, l'ha selvaggiamente aggredita, procurandole lesioni ed impossessandosi della borsa, del portafogli, entrambi griffati, e di 650 euro in contanti.

La vicenda è stata ricostruita dagli agenti della Squadra Mobile attraverso testimonianze, compresa quella della vittima, e la visione dei video dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.



