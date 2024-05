Manfredi, su Bagnoli c'è sintonia con il Governo

"Quando parliamo di Bagnoli dopo tanti anni di attesa che tutti abbiamo sofferto, dobbiamo dare risposte concrete ai cittadini, dare concretezza. Ci sono stati troppi anni di promesse, di progetti mai realizzati. C'è sintonia con il Governo e più c'è concordia, più lavoriamo nell'interesse di tutti". Lo ha detto il commissario straordinario per Bagnoli e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al termine dell'incontro avuto con il ministro per il Sud e le politiche di coesione, Raffaele Fitto.

Manfredi, nel ringraziare il ministro per essere venuto "fisicamente" a vedere l'area, ha sottolineato che "tra poco vedrete l'apertura dei cantieri per le bonifiche del Parco urbano, l'avanzamento dei lavori del Parco dello sport, per le infrastrutture idrauliche che non coinvolgono solo il Sin di Bagnoli, ma 350mila abitanti". Nel corso dell'incontro, è stata verificata concretamente - ha riferito Manfredi - "la cantierabilità entro fine anno di tutti gli interventi previsti e abbiamo discusso punti che vanno necessariamente approfonditi dal punto di vista tecnico".

Rispetto ai rapporti con la Regione Campania, Manfredi ha affermato: "Credo che dobbiamo avere sempre un comportamento costruttivo, l'ho detto dal primo giorno. Penso che dobbiamo lavorare nell'interesse dei cittadini. Io sono commissario di governo e rispondo a un rapporto con il Governo, ma sono anche il sindaco di Napoli e devo tutelare gli interessi dei napoletani e del territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA