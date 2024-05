LDA a Palazzo Reale apre Made in Culture del Premio Morante

"LDA e Luca sono la stessa identica persona. Un paio di anni fa anche io ero seduto con questi ragazzi e auguro a tutti loro di realizzare i propri sogni.

Qualsiasi sogno. L'importante è che non permettano mai a nessuno di ostacolarli".

Centinaia studenti entusiasti a Palazzo Reale di Napoli hanno assistito all'incontro con il giovane artista, vero nome Luca D'Alessio, che si è raccontato al Teatrino Corte aprendo il nuovo format del Premio Elsa Morante, 'Made in Culture'.

Intervistato dal direttore del Premio Morante, Tiuna Notarbartolo e dal direttore del Centro Produzione Rai di Napoli Antonio Parlati, LDA ha raccontato dei suoi esordi, delle sue canzoni, soprattutto della nuovissima 'Rosso Lampone'' che già è un successo. LDA con il suo linguaggio semplice ha invitato i ragazzi a studiare senza dimenticare di vivere a pieno la loro età.

'Made in Culture', realizzato a Teatro di Corte di Palazzo Reale di Napoli, fa parte degli appuntamenti di "Orientalife", in collaborazione con l'Assessorato alla Scuola, alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili e con la Fondazione Campania dei Festival. L'intervista integrale sarà diffusa sui canali social del Premio Elsa Morante.



