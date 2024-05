Istat, indice medio prezzi invariato a Napoli nell'ultimo mese

L'indice medio dei prezzi al consumo è invariato a Napoli ad aprile rispetto al mese precedente: lo comunica l'ufficio stampa del Comune sulla base delle rilevazioni Istat. Il tasso tendenziale annuo di inflazione scende all'1,7% (2,5 a marzo). Da segnalare comunque il forte incremento rispetto all'aprile 2023 dei prezzi di alcune categorie merceologiche, come gli alimentari (+ 4,9%) e i servizi ricettivi e di ristorazione (+ 5%). In forte calo le utenze domestiche (- 11,3% in un anno).



