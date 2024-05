Il ministro Nordio in visita al tribunale di Nocera Inferiore

"Sono molto onorato di questo invito e della presenza dei colleghi magistrati, professione che ho esercitato per quarant'anni. Per la prima volta siedo al tavolo del Presidente. Questo mi emoziona ancora di più. Le mie considerazioni le farò a fine incontro dopo aver sentito tutti gli interventi dei relatori".

Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio arrivato poco fa al Tribunale di Nocera Inferiore per un incontro richiesto dal vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli e dai parlamentari Imma Vietri (FdI) e Antonio Iannone (FdI) per esaminare le criticità di questo tribunale.



