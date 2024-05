Garante assicurati, rc auto insostenibile, favorisce l'evasione

Basta con "premi insostenibili" per la responsabilità civile auto che "favoriscono il fenomeno dell'evasione assicurativa con tante sigle straniere: su 50.000 targhe polacche circolanti in Italia, 35.000 si registrano solo a Napoli. Occorrono interventi contro il caro assicurazioni per favorire la più ampia mutualità". Queste alcune considerazioni dell'economista e docente universitario Antonio Coviello, ricercatore Cnr-Iriss, Garante Nazionale degli Assicurati (Andci), nell'audizione oggi alla commissione Finanze della Camera per l'esame della proposta di legge "in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi 10 anni", (deputato Francesco Emilio Borrelli).

Secondo Coviello, che ha presentato in Commissione una ricerca sul fenomeno, la proposta, "malgrado alcune criticità, fermi i parametri del veicolo e del suo proprietario, vuole una maggiore equità tra gli automobilisti". "Oggi - ha spiegato - le tariffe sono differenziate in ragione di diversi elementi di rischio, uno dei quali è relativo alla residenza del proprietario del veicolo. Automobilisti con il medesimo stile di guida sono soggetti a premi assicurativi diversi in ragione del potenziale di rischiosità del territorio di residenza. Così quelli residenti a Prato o Napoli affrontano costi assicurativi più elevati rispetto agli omologhi residenti a Belluno o Enna, nonostante il loro analogo comportamento indenne da sinistri".

"Ho suggerito azioni utili per eliminare fenomeni di evasione o ricorso improprio a targhe straniere". Ha affermato il Garante: "La logica della 'mutualità', tipica dell'assicurazione, in caso di premio medio nazionale porterebbe evidentemente a un decremento del premio assicurativo in alcune province, ma andrebbe a discapito di altre dove necessariamente i premi aumenterebbero". Coviello ha evidenziato che il problema "nasce nel caro tariffe e la difficoltà economica di qualsiasi consumatore medio che deve assicurarsi per la prima volta. Premi insostenibili non solo per uno studente, ma per qualsiasi famiglia, che porterebbero anche all'evasione Rca".



